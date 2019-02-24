شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: ودائع النقابة فى البنوك وصلت 600 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن ودائع النقابة فى البنوك وصلت إلى 600 مليون جنيه، مضيفا أنه لأول مرة فى تاريخ النقابة يكون هناك فائض فى ميزانية النقابة السنوية.

وأضاف سامح عاشور، فى تصريحات له، أنه تمت زيادة المعاشات القديمة بنسبة تقترب من 40%، وكذلك مضاعفة مساهمة النقابة فى مشروع العلاج ورفع معامل السنة إلى خمسين جنيها لحالات الوفاة والعجز الكلى، ليصبح الحد الأقصى 2000 جنيه والحد الأدنى 625 جنيها، وذلك اعتبارا من شهر يناير 2019.