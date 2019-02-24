شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رائف تمراز يتقدم بطلب إحاطة بشأن الطرق الداخلية بصان الحجر بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن مشاكل الطرق الداخلية بمدينة صان الحجر والحسنية بمحافظة الشرقية.



وأوضح تمراز لـ"الخليج 365" أن منظومة الطرق الداخلية بالمناطق سالفة الذكر سيئة ومتردية وتتطلب إعادة نظر من قبل الوزارة على أن يتم وضع خطة عاجلة لرصف هذه الطرق خاصة الضرورية فى الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى أن هناك العديد من الطرق الداخلية غير مرصوفة، وفى موسم الشتاء ومع هطول الأمطار تتحول لبرك يستحيل السير عليها ويصبح قاطنوها فى عزلة تامة عن المدينة، وهذا الأمر يهدد حياة المرضى بسبب صعوبة نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج، مطالبا بسرعة رصف هذه الطرق فى القريب العاجل.