ننشر كراسة شروط حجز وحدات "جنة" بالمنصورة الجديدة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، استقبال بيانات المواطنين الراغبين في حجز وحدات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر في مدينة المنصورة الجديدة.

وحصل الخليج 365 على كراسة شروط حجز الطرح الأول من وحدات مشروع جنة في المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، حيث يستمر تقديم البيانات حتى 14 مارس المقبل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com).​

وجاءت تفاصيل كراسة شروط الحجز على النحو التالي: