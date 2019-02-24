«دار زايد»: 4733 من مختلف الجنسيات استفادوا مـن «دورات الثقافة الإسلامية»

العين ( الاتحاد) بلغ عدد المستفيدين من دورات الثقافة الإسلامية والتي تقدمها دار زايد للثقافة الإسلامية خلال العام الماضي 4733 مستفيداً من مختلف الجنسيات من الذين أتموا الدراسة من مجموع 5448 مسجلين في البرنامج، منهم 1311 طالباً في العين و2298 في أبوظبي و1124 في عجمان.

وتهدف دورات الثقافة الإسلامية، والتي يتم تقديمها للمهتدين الجدد إلى التّعريـف بجوهر الثقافة الإسلاميّة، وتهيئة الأفراد لاستيعاب أساسيَّات الدين الإسلامي، إلى جانب تعليم الأفراد المبادئ العِـلْمِـيَّة والعَمَلِيَّـة للدين الإسلامي، وترسيخ قِيم الوسطيَّة والاعتدال في حياة الأفراد كقِيم جامعة لمعاني العدل والخير والاستقامة.

وبلغ عدد دورات الثقافة الإسلامية التي تم تنفيذها خلال عام 2018 في المركز الرئيس بمدينة العين 239 دورة و275 دورة في فرع أبوظبي و252 دورة في فرع عجمان بمجموع 766 دورة.

وأشارت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية إلى أن هذه الدورات تُقدم للأفراد بعدة لغات، وتهدف إلى تنميَّة المعاني الرّوحيَّة والخُلقيَّة والاجتماعيَّة، وتعزيز قيم التّسامُح والتَّراحُم والتّعايُش مع مُختلف الثقافات والحضارات الإنسانيّة.

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