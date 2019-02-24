«الحزام الأمني» يحرر أكبر معسكر لـ«القاعدة» في اليمن

بسام عبدالسلام، الاتحاد (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات الحزام الأمني مدعومةً بالتحالف العربي على معسكر «وادي عومران» في مديرية «مودية» بمحافظة أبين والذي يعتبر أكبر وكر تدريب لتنظيم «القاعدة الإرهابي» في اليمن، فيما تواصلت المعارك العنيفة بين قبائل «حجور» وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في مديريتي «كُشَر» و«قارة» شرق محافظة حجة، كما

حرر الجيش اليمني تلتي «سيّان» و«السوداء» غرب مدينة «حرض» قرب الحدود مع السعودية.

وأطلقت قوات الحزام الأمني بدعم وإسناد كبير من قوات التحالف العربي حملة أمنية واسعة لتعقب خلايا تنظيم «القاعدة» في عدد من الوديان والشعاب الجبلية شرق مديرية مودية وسط محافظة أبين.

وتمكنت قوات الحملة من فرض سيطرتها على وادي عومران وعدد من المناطق والشعاب الجبلية النائية المحاذية للوادي الذي تتخذه عناصر التنظيم معسكراً ومعقلاً رئيسياً لها في أبين. وأفاد مصدر أمني في الحملة لـ«الاتحاد» أن قوات أمنية كبيرة بقيادة العميد عبداللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني في أبين والعميد منير اليافعي قائد اللواء أول دعم وإسناد تمكنت من فرض سيطرتها على الوادي والمعسكر عقب اشتباكات عنيفة خلفت قتلى وجرحى في صفوف العناصر الإرهابية التي فرت باتجاه مناطق جبلية متفرقة. ولفت المصدر إلى أن تقدم قوات الحملة جاء تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف التي تشارك بفاعلية في محاربة الإرهاب، وأكد أن القوات الأمنية تعرضت لكمائن بعبوات ناسفة وألغام في مدخل الوادي ما أسفر عن إصابة جنديين وإعطاب طقم عسكري في حين واصلت القوات تقدمها في الوادي لتعقب العناصر الإرهابية وملاحقتها إلى جحورها للقضاء عليها.

وبحسب مصدر أمني في مودية، فإن قائد قوات الحزام الأمني قطاع زنجبار عبده سند المرقشي ورئيس عمليات قوات الحزام الأمني في أبين العقيد صالح سعيد المسلمي تعرضا لهجومين منفصلين أثناء مشاركتهما في عملية تمشيط أجزاء من الوادي، موضحاً أن القياديين نجيا في حين أصيب عدد من مرافقيهما بجراح. بدوره أكد العقيد عبدالرحمن الشنيني نائب قائد الحزام الأمني وقائد قوات التدخل السريع بمحافظة أبين، أن قوات الحملة تقدمت من أكثر من محور في وادي عومران لضرب تحصينات أوكار تنظيم «القاعدة» في المنطقة، مؤكداً أن القوات اقتحمت أحد المعسكرات التابعة للتنظيم الإرهابي في الوادي عقب كمائن وعبوات ناسفة ومتفجرات كانت عناصر التنظيم وضعتها في طريق الحملة، إلا أن القوات أفشلت هجماتهم وواصلت التقدم على أكثر من محور وتمت السيطرة على الجبال المحاذية لوادي عومران التي كانت عناصر «القاعدة» تنفذ منها الكمائن، لافتاً إلى أن العناصر الإرهابية تكبدت خلال هذه المعارك خسائر فادحة مما أجبر مقاتليها على الفرار باتجاه مناطق أخرى، موضحاً أن قوات الحزام الأمني سوف تلاحقهم إلى جحورهم حتى يتم القضاء عليهم.

وأشار العقيد الشنيني إلى أن هناك عدداً من المقاتلين الأجانب في صفوف «القاعدة» تم رصدهم ويجري حالياً تعقب الفارين وسيتم التعامل معهم بحزم وقوة.

وفي سياق آخر، اتسعت دائرة المواجهات في يومها الثاني في مديرية «قارة» إثر محاولة ميليشيات الحوثي السيطرة على منطقتي «الرحبة وذو يحيى» والتمركز في المناطق الجبلية المطلة على مديرية «كُشَر». وقالت مصادر قبلية لـ«الاتحاد» إن طيران التحالف نفذ غارات عنيفة على مواقع وتحركات الميليشيات في مديرية «قارة». وخلفت المواجهات في مديرية «قارة»، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً في صفوف الميليشيات التي تكبدت خسائر مادية قدرت بثلاث مركبات عسكرية، فيما سقط قتيلان على الأقل من مقاتلي «حجور» وعدد من الجرحى. وذكرت المصادر السابقة أن مقاتلي «حجور» أحبطوا أمس، هجومين جديدين للحوثيين في الجبهتين الشمالية الغربية والجنوبية بعد معارك عنيفة استمرت ساعات وأوقعت قتلى ومصابين في صفوف الحوثيين. كما قتل مسلحون حوثيون في قصف جوي للتحالف العربي على تعزيزات للميليشيات في جبل «القشبة» شرق «العبيسة» الواقعة شرق مديرية «كُشَر».

وواصلت الميليشيات الإرهابية قصف المناطق والقرى السكنية في شرق وشمال وجنوب المديرية في محاولة منهم لإضعاف الخط الدفاعي للقبائل.

وتسبب القصف المدفعي العشوائي المستمر منذ أسابيع، بتهجير آلاف السكان غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى الجبال أو مناطق أخرى بالمديرية. وقال سكان في «كُشَر» إن 500 إلى 1000 أسرة فرت من منازلها في أكثر من 10 قرى ومناطق متفرقة بالمديرية حيث توقفت العملية التعليمية وبات أكثر من 50 ألف طالب دون دراسة. وذكروا أن الكثير من النازحين لجؤوا إلى المدارس للإقامة فيها، فيما استضافت بعض الأسر في المناطق غير المتضررة عائلات نازحة.

وفي السياق ذاته، حرر الجيش اليمني أمس، تلتي «سيّان» و«السوداء» غرب مدينة حرض بمحافظة حجة. وأكد مصدر عسكري، أن قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإرهابية سقطوا في مواجهات مع الجيش اليمني فيما فر آخرون باتجاه المدينة. ونفذ طيران التحالف غارتين جويتين على مواقع الميليشيات قبيل اقتحامها والسيطرة عليها من قبل الجيش اليمني. ويخوض الجيش اليمني معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي في ثلاثة محاور من مشارف «عبس» جنوباً وأطراف «مستبأ» شرقاً إلى غربي حرض شرقاً.