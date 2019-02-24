267 شهيداً منذ بدء مسيرات العودة في غزة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله، غزة)

قال مركز «الميزان» لحقوق الإنسان في غزة، إن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس من العام الماضي، وحتى، أول أمس الجمعة، بلغ 267 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 14 ألفاً و673 مُصاباً.

وأوضح المركز، أن «قوات الجيش الإسرائيلي قتلت 267 فلسطينياً منذ بدء المسيرة من بينهم 43 طفلاً وسيدتين، إضافة إلى ثمانية أشخاص من ذوي الإعاقة وثلاثة مسعفين وصحفيين اثنين، وأن 11 شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم»، وأضاف المركز أنه منذ بدء المسيرات تم توثيق إصابة 14673 من بينهم 3128 طفلاً و653 سيدة إلى جانب 171 مسعفًا و148 صحفياً.

وفي السياق، أعرب المركز «عن استنكاره الشديد لسلوك قوات الجيش الإسرائيلي واستهدافها المشاركين في مسيرات العودة السلمية ولاسيما الأطفال والنساء وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحفيين رغم وضوح شاراتهم المميزة وتعمدها إيقاع الأذى بالمدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان»، مُؤكداً «استمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية الناشئة عن اتفاقية (جنيف) الرابعة وتجاهل انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شكل عامل تشجيع على مواصلة أعمال القتل دون أي خشية من الملاحقة».

وشيعت جماهير غفيرة ظهر أمس، جثمان الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية (15 عاماً)، من مدينة غزة، والذي ارتقى متأثراً بإصابته في مسيرات العودة شرق المدينة أمس الأول الجمعة، وشارك في مسيرة التشييع المئات من المواطنين، حيث تم نقل جثمان الشهيد من مجمع الشفاء الطبي لمنزله بحي الزيتون، ومن ثم للصلاة عليه ومواراته الثرى بمقبرة الشهداء، وهتف المشاركون في مسيرة التشييع بعبارات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين سلمياً على الحدود الشرقية للقطاع.

وإضافة إلى استشهاد الطفل الداية أمس، أصيب 41 مواطناً برصاص قوات الاحتلال التي اعتدت على المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة، وقالت وزارة الصحة إن الشهيد الطفل الداية استشهد متأثراً بجراحه بعد ساعات من تمكّن الطواقم الطبية من إنعاش قلبه ومحاولتها إنقاذ حياته.

وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان فإن الاحتلال قتل 40 طفلاً منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار- مارس الماضي، فيما أصيب أكثر من ثلاثة آلاف طفل.

ميدانياً ذكرت موقع «حدشوت 24» العبري أن جيش الاحتلال أغلق ظهر امس السبت، عدة مناطق في «غلاف غزة»، وأفاد الموقع أن الإغلاق جاء استجابة لمعلومات استخباراتية بنية مقاومين إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفي سياق متصل، أفاد الموقع الإخباري، أن جيش الاحتلال أطلق النار 3 مرات تجاه 3 مجموعات منفصلة من الشبان حاولوا الوصول إلى السياج الحدودي الفاصل.