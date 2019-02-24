توقعات الأبراج ليوم February 24, 2019

برج الحمل
مهنياً: مشهور عنك أنك من أصحاب الالتزام إلى أبعد الحدود حتى لا يوجه إليك أي لوم أو عتاب أو ينتابك الشعور بالتقصير
عاطفياً:أنت من الأشخاص الذين يمتلكون بصمة لدى الحبيب، وما لديك لا يمتلكه شخص آخر، فأنت عاطفي للغاية
صحياً: عليك الحفاظ على صحتك من الأمراض المعدية التي قد تصيبك بسبب نزلات البرد المنتشرة هذه الأيام
برج الحمل
مهنياً: أنت اليوم على قوائم انتظار الترقية الجديدة لتولي منصب أكبر، وتسعد بذلك كثيرًا وتتشجع لإنجاز المزيد من المهام في الفترة المقبلة
عاطفياً: علاقتك بالشريك جيّدة ولا مكان للخلافات بينكما، كل ذلك بسبب عدم السماح لأحد بالتدخل بينكما
صحياً: إذا كانت حالتك الصحية جيدة ولياقتك البدنية ممتازة، تذكر أن الفضل في ذلك لممارسة الرياضة يومياً
برج الثور
مهنياً: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني
عاطفياً: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه
صحياً: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرّض نفسك للمزيد من الأخطار الصحية
برج الثور
مهنيًا: عليك أن تستمع لنصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية
عاطفيًا: الارتياح سيد الموقف في العلاقة بالشريك وهذا جيد قياسًا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق
صحيًا: مرافقة الأصدقاء في رحلات ترفيهية تضمن لك الهدوء وراحة البال
برج الجوزاء
مهنياً: تسعى لوضع قدميك على بداية الطريق لكي تسير على خطى المستثمرين، أنت في الطريق الصحيح فلا داعي إلى القلق والخوف
عاطفياً: تتواصل اليوم مع الشريك في جو يريده أن يكون ممتلئاً بالرومانسية والهدوء، ولكن عليك الحذر من حدوث أي خلافات بينكما
صحياً: الصحة بحالة جيدة، وتعمل باستمرار وجهد لتطوير صحتك إلى الأفضل دائماً، وأن تحافظ على ممارستك التمارين الرياضية
برج الجوزاء
مهنياً: تتحسن الأمور لديك على الصعيد المهني، وتتاح أمامك العديد من فرص الترقية، تمسك بها ولا تدخل فى خلافات مع الزملاء
عاطفياً: تعيش حياة رائعة تطغى عليها العاطفة، وتبحث مع الشريك أموراً حياتية، ورغم أنه يشعر بتجنبك تجاهه وإهمالك له إلا أنه اليوم يشعر بعودتك إليه مجدداً
صحياً: حافظ على استقرار صحتك وإذا شعرت ببعض الآلام عليك أن تسعى لعلاجها والتغلب على الآلام
برج السرطان
مهنياً: لا تجازف بمستقبلك المهني من أجل حفنة من الأموال، لأنها لن تدوم كثيراً، وحاول أن تبتعد عن أجواء العمل وتستريح بعض الشيء
عاطفياً: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه
صحياً: مزاجك السيّىء سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام والترويح عن النفس
برج السرطان
مهنياً: يجب أن تركز على هدف واحد، قد ترى الفشل المحتمل في حين تتعهد المشاريع التجارية الحساسة
عاطفياً: تسافر في رحلة، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك
صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع
برج الأسد
مهنياً: يمكن أن تمر بيوم صعب في العمل بسبب كثرة الضغوط المهنية، ولكنك قوي وتستطيع مواجهة المواقف بقوة وذكاء شديد
عاطفياً: أنت رومانسي شديد الحساسية ولكنك متقلب المزاج المزاج ومحب للتملك إلا أنك ليس بالشخص المسيطر
صحياً: ظروفك الصحية في أفضل حالتها، وهو ما يمكنك من تأدية أعمالك بإتقان وإنجازها بسهولة، ولكن أيضاً يجب أن تأخذ قسطاً من الراحة للحفاظ على طاقتك وحيويتك
برج الأسد
مهنياً: يجب أن تبتعد عن الفوضى وتلجأ للتنظيم حتى تستطيع أن تجعل اليوم يمر من دون أي مشاكل، وكن أكثر تعاوناً مع زملائك
عاطفياً: علاقتك العاطفية بالشريك فى أفضل حالتها، وتمضي معه أوقاتاً جميلة في أحد الأماكن الرومانسية وتستمتعان بهذا الوقت بعد يوم طويل من العناء والمجهود في العمل
صحياً: صحتك في الطالع، والقوة البدنية تؤهلك لكسب اهتمام الآخرين، تجنب الإصابة بالأمراض، وحافظ على الرياضة والنشاط في حياتك
برج العذراء
مهنياً: تحب النجاح وأن تثبت نفسك في عملك، لكن بشرط أن تعمل فى مجال تحبه وتختاره بنفسك، فأنت لا تستطيع أن تبذل جهودك في مجال لا تحبه
عاطفياً: رومانسي وتحب المرح وتضفى دائماً السعادة على من حولك، لهذا تبتعد تماماً عن أي مشاكل ونزاعات من الممكن أن توتر علاقتك بالشريك
صحياً: على الرغم من أنك تصاب بالتعب بسهولة، إلا أنك لا تحب أن تستسلم وتحاول أن تقاوم، لكن هذا من الممكن أن يسبب لك الإصابة بوعكة صحية
برج العذراء
مهنياً: تحتاج إلى التركيز على ما تريد ولا تشغل بالك بشيء آخر حتى لا تتشتت، وستصل إلى ما تريد بالصبر والاجتهاد
عاطفياً: دائماً العاطفة والرومانسية تكونان بعيدتين عن اهتماماتك، لكن تجد الشخص المناسب فحاول أن تعطي نفسك فرصة لتجربة عاطفية جديدة
صحياً: من السهل أن تصاب بنزلات البرد خلال فصل الشتاء، فيجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في مشاكل صحية قد تسبب لك التعب والإرهاق
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 24, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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