أين يقف الحريري من قضم صلاحياته وموقعه؟

عندما وضع الرئيس سعد الحريري شعارا لحكومته الثالثة “الى العمل”، كان يدرك حجم المخاطر الاقتصادية والمالية التي تثقل على البلاد بعد تسعة اشهر من التعطيل والمناكفات، كما كان يدرك ان إيلاء الاولوية للملفات الاقتصادية والمالية التي من شأنها ان تعيد إطلاق عجلة العمل والنمو، يمكن ان يساهم في تخفيف وطأة الأزمة، فيستعيد بعضاً من الثقة المحلية والدولية المفقودة، على نحو يجعل فترة السماح المتاحة امام حكومته كفيلة بمنع البلاد من الانزلاق الى الانهيار.

لكن ما لم يدركه الحريري الذي لا يفوّت مناسبة إلا ويبرر فيها الأسباب التي دفعته الى تقديم التنازلات، الواحد تلو الآخر، ان أولويته في مكان وأولويات الآخرين من الشركاء في الحكم والسلطة في مكان آخر.

وليست الجلسة الاولى لمجلس الوزراء اول من امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وما كشفت عنه من سير المناقشات في الشأن السوري، إلا ابرز دليل على الانقسام العمودي الذي يحكم الاصطفافات السياسية داخل الحكومة، والأجندات الخارجية التي تحكم المشهد السياسي المقبل على البلاد في الآتي من الايام.

وحده صمت رئيس الحكومة وانكفاؤه بكرسيه الى الوراء كان الصوت المدوّي لمدلولات هذه المرحلة، وللأداء السياسي المرتقب ازاء التحديات الداهمة على اكثر من جبهة، بدءا من ملف التطبيع مع سوريا والذي يسير بخطى متسارعة وكأنها مبرمجة سابقا، وهو الواقع بطبيعة الحال، الى ملف المحكمة الدولية الذي بدأ أوان حكمها يقترب، او في ما يتصل بعملية الإمعان الممنهج في إضعاف رئيس الحكومة بما يمثله على رأس طائفته وزعامته لها، أكان في سياق ممارسته لصلاحياته الدستورية على رأس السلطة الإجرائية، او على صعيد محاولة القضم الحاصلة لكتلته والتي أفضى اليها قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة عضو في كتلة “المستقبل”، علماً ان محاولة مماثلة كانت بدأت عبر محاولة استمالة النائبة فيوليت الصفدي.

قد يكون المجلس الدستوري استدرك هذا الامر عندما حرص في قراره على الموازنة بين ارضاء الفريق المطالب بقبول الطعن، وبين عدم اثارة امتعاض الحريري، اذ قضى بإجراء انتخابات فرعية في طرابلس. ولكن رغم ذلك، استشعر “المستقبل” ورئيسه عملية “غدر” ترمي الى استهدافه فقرر الرد ليس على الدستوري فحسب وانما على من وقف او تدخّل في القرار.

وتدرك اوساط “التيار الأزرق” ان المواجهة لا تقف عند مقعد نيابي بل تمتد الى ما هو أبعد ويتصل بكسر حصرية الزعامة الحريرية ومعركة العودة الى تقاسم صحن الزعامة السنية التي أقفلت بيوتاتها منذ لمع اسم الحريري الأب على الساحة اللبنانية. كان قانون الانتخاب النسبي الجديد اكبر الدلائل على هذا المنهج.

لم تخرج اجواء الجلسة الحكومية عن سقف التوقعات، ولم يكن لدى المراقبين اي شك بالمنحى الذي ذهبت فيه مناقشاتها، خصوصا أنها انعقدت غداة حصول نقاش حاد خارج طاولة مجلس الوزراء حول الزيارة الملتبسة لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، ومواقف وزير الدفاع الياس بو صعب من ميونيخ.

وكان طبيعيا ان تثار هذه المسائل في مكانها الطبيعي، لكن ما لم يكن طبيعيا ان يلجأ رئيس الجمهورية الى رفع الجلسة قاطعا الطريق امام السجال حول هذين الموضوعين، فيما اعتصم رئيس الحكومة بالصمت ولم يتولَّ حسم الجدل او ابداء الرأي.

ترفض مصادر “مستقبلية” وضع موقف الحريري في إطار التنازل عن صلاحيته او قبوله الضمني بالزيارة او بالكلام الصادر، لكنها تثق بان رئيس الحكومة يسعى الى تفادي المناخات السلبية التي من شأنها ان تضرب النفحة التفاؤلية التي اثمرتها عملية تأليف الحكومة، انطلاقا من حرصه على استعادة الانتعاش في البلاد وتحييد الملفات الخلافية المثيرة للتجاذب لكونه يدرك ان النقاشات الداخلية لن تؤدي الى اي تغيير في مسار الامور، في ظل سياسة ربط النزاع التي يقودها حيال تلك الملفات. وهو سبق له أن اعلن ذلك عندما قال انه لن يغير رأي “حزب الله” كما ان الحزب لن يغير رأيه.