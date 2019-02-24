هلال يقدم تقريرا لمجلس الأمن

قدم السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أول أمس الخميس، تقريرا أمام مجلس الأمن حول الزيارة الأخيرة التي قام بها من 13 إلى 15 فبراير الجاري إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بصفته رئيسا لتشكيلة لجنة تعزيز السلام بهذا البلد التابعة للأمم المتحدة.

زيارة هلال، باعتباره رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، مختلفة عن سابقاتها، حيث إنه كان مرفوقا هذه المرة بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، بينتو كيتا، والأمين العام المساعد لدعم تعزيز السلام، أوسكار فرنانديز-تارانكو، فضلا عن ممثلي عدد من البلدان الأعضاء في التشكيلة، ويتعلق الأمر بكل من الصين وجمهورية كوريا وفرنسا وإيطاليا وروسيا.