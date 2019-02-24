شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني لـ«اليوم»: هدفنا «كتاف».. وصعدة التالية والان نبدء بالتفاصيل

أضحى الجيش الوطني اليمني على أبواب مركز مديرية كتاف البقع، محققا انتصارات متتالية شاركت فيها كل الألوية العسكرية في عملية «قطع رأس الأفعى» وصولا إلى صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 84 مشاة، العميد رداد الهاشمي لـ«اليوم»: العمليات مستمرة بمشاركة كل الألوية التابعة للجيش الوطني في محور صعدة، وبإسناد مباشر من طيران التحالف العربي حتى تحرير كامل المحافظة من الميليشيات الحوثية، وأضاف: القوات باتت تقترب من السيطرة الكاملة على مديرية كتاف البقع، لافتا إلى أن الجيش لا تفصله سوى عدة كيلو مترات من المركز، تمهيدا لتطهير المديرية ومواصلة «قطع رأس الأفعى» وصولا إلى قلب صعدة.

وقال العميد الهاشمي: جيشنا الوطني يحرز تقدماً ملحوظا كل يوم، بالمقابل تتراجع وتنكسر صفوف الميليشيات التي قاربت نهايتها.

بدوره أكد قائد لواء التحرير العميد عبدالله دغيش لـ«اليوم»، التحام الوحدات العسكرية وتأمين خط البقع وكتاف، حتى وادي آل جبارة بالكامل، القريب من مركز المديرية.

وقال دغيش: العمليات مستمرة على مشارف مركز كتاف، مؤكداً تمكن الجيش من الوصول إلى الجبال المطلة على المديرية، والجيش عازم على تطهير محافظة صعدة.

وقال العميد دغيش: إن المعركة التي تخوضها قوات الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على مشارف مركز مديرية كتاف، تعد امتداداً لعملية «قطع رأس الأفعى» الرامية لتحرير صعدة، وتطهيرها من الانقلابيين.

وختم حديثه، مؤكدا: أن الجيش الوطني أضحى على أبواب مركز المديرية، علاوة على تمكنه من الوصول إلى وادي آل جبارة بالكامل، آخر معقل المتمردين، في كتاف، وشدد على أن قلب صعدة هي المعركة التالية.