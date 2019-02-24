لجوء 60 عنصرا أمنيا فنزويليا إلى كولومبيا بعد انشقاقهم عن نظام مادورو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الكولومبية، الأحد، أن 60 عنصرا أمنيا فنزويليا منشقين عن نظام الرئيس نيكولاس مادورو تمكنوا من الفرار إلى كولومبيا.

وكانت السلطات أعلنت، السبت، أن 3 عسكريين تمكنوا من الفرار واللجوء أيضا إلى كولومبيا بعدما عبروا جسرين حدوديين مغلقين بأوامر من حكومة نيكولاس مادورو لمنع دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت إدارة الهجرة، في بيان، أن هؤلاء العسكريين "فروا من ديكتاتورية نيكولاس مادورو"، دون تحديد رتبتهم العسكرية.

ووفق المصدر نفسه، فإن رقيباً من الجيش انشق أيضا بعد عبوره جسراً آخر يصل فنزويلا بكوكوتا، حيث تتكدس أطنان من المساعدات الإنسانية والأدوية المرسلة من الولايات المتحدة.





وعبر العسكريون الثلاثة الحدود بعدما تركوا سيارتهم على الجهة الفنزويلية، والتي قام بسحبها عسكريون آخرون، وفق مصادر في الشرطة رفضت الكشف عن هويتها.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، وأنه سيطرد بعض الدبلوماسيين الكولومبيين بعد أن ساعدت جهود المعارضة لجلب مساعدات إنسانية للبلاد.

وقال مادورو في خطاب "لقد نفد الصبر.. لا أستطيع أن أتحمل الأمر بعد الآن، لا يمكننا الاستمرار في تحمل استخدام الأراضي الكولومبية في الهجمات على فنزويلا، ولهذا السبب قررت قطع كل العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة كولومبيا الفاشية".

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن السفير الكولومبي وموظفي القنصلية عليهم مغادرة فنزويلا في غضون 24 ساعة.