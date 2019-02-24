شكرا لقرائتكم خبر عن نائب روحاني يعترف: ظروفنا صعبة وخطيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ.ف.ب (واشنطن، دبي)، "الخليج 365" (جدة)

أقر النائب الأول لرئيس نظام الملالي إسحاق جهانغيري، أن إيران تمر بظروف صعبة وخطيرة مع تصاعد الضغوط الأمريكية والدولية. ولفت خلال كلمة له أمس (السبت) إلى تأثير العقوبات ودورها في تفاقم الضغوط الاقتصادية، ونقلت عنه وكالة «ايسنا» قوله: إن ظروف البلاد خطيرة وصعبة، حيث يواصل الأمريكيون الضغط على الشعب الإيراني وهم يعترفون بأنهم يهدفون إلى انهيار اقتصاد البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اعتراف قادة النظام بصعوبة الوضع الاقتصادي وانخفاض معدل تصدير النفط، كما شهدت عملة الريال المحلية هبوطا جديدا خلال الأيام الماضية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الريال انخفض مجددا أمام الدولار، حيث تم تداوله بسعر يتراوح بين 13 ألفاً و900 تومان و13ألفاً و550 تومان حتى مساء (الخميس). كما وصل سعر اليورو إلى 15 ألفاً و750 تومان. بدوره، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن نسبة التضخم في فبراير الجاري بلغت 23.9%، مرتفعا بنسبة 2.9% بالمقارنة بشهر يناير. وعلقت صحيفة «مردم سالاري» الحكومية على ارتفاع التضخم بالقول «إن البنك المركزي توقف عن نشر إحصاءات التضخم، بعدما تجاوزت نسبته 40% العام الماضي». وكشفت أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 62.8 خلال عام مضى، لكن السلطات توحي بأن الظروف الاقتصادية المنهارة ناجمة عن تشديد العقوبات وليس الفساد وعمليات النهب.

وزعمت إيران أمس (السبت) أن لديها خيارات كثيرة لتحييد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية أن أحد كبار مراجع الشيعة، آية الله قرهي، مختفٍ في ظروف غامضة منذ 8 أشهر. وذكر موقع «إنصاف نيوز» الحكومي في تقرير أمس الأول أن قرهي، وهو رئيس حوزة «الإمام المهدي» الدينية في طهران، أن وسائل الإعلام لم تنشر أي أخبار عنه خلال هذه الفترة، كما أن قادة التيار الأصولي المقربين منه لا يعلمون شيئا عن مصيره. وعزا مراقبون اختفاء قرهي إلى تنبوئه العام الماضي بأن «الثورة الإسلامية لن تدوم أكثر من 50 عامًا».

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تستهدف قادة نظام الملالي والمؤسسات التابعة له التي تنتهك حقوق الإنسان. وكان بومبيو يتحدث في مقابلة نشرها حساب وزارة الخارجية الأمريكية أمس على موقع «تويتر» بالفارسية، للإجابة على أسئلة الإيرانيين حول عدم وضع الحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون ودورهما في الانتهاكات، سواء من خلال القمع المباشر أو بث اعترافات قسرية للمتظاهرين والمعتقلين السياسيين. وقال إن واشنطن فرضت بالفعل العديد من العقوبات على مؤسسات النظام، بما فيها أجنحة الحرس الثوري والمؤسسات القيادية، مضيفا أن بلاده تريد تنفيذ هذ العقوبات بطريقة لا تضر بالناس العاديين. وأوضح أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 140 من الأفراد والكيانات الإيرانية المتورطة بالانتهاكات، مستهدفة العناصر الشريرة وزعماء النظام الذين قادوا إيران نحو الفشل بعد 40 عاما من الثورة.