قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين - ارشيفية

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 فلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، بينهم أمين سر حركة "فتح" في البلدة القديمة.

ونقلت وسائل إعلامية فلسطينية عن شهود عيان قولهم

إن القوات اعتقلت أمين سر حركة "فتح"، رئيس "نادي الأسير الفلسطيني" ناصر قوس، بعد اقتحام منزله.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن قوات الاحتلال اعتقلت الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من فتحوا مصلى "باب الرحمة"، أمس الجمعة.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أيضا، حارس المسجد الأقصى سامر القباني، أثناء خروجه من جهة باب الأسباط، واقتادته للتحقيق.