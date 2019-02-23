الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في حجة

الجيش اليمني - أرشيفية وكالات نجحت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، في تحرير تبتيّ سيّان والسوداء غرب مدينة حرض بمحافظة حجة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله إن قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي سقطوا في مواجهات مع الجيش الوطني فيما فرّ آخرون باتجاه المدينة. وجرحى من ميليشيات الحوثي سقطوا في مواجهات مع الجيش الوطني فيما فرّ آخرون باتجاه المدينة. ونفذ طيران التحالف غارتين جويتين على مواقع الميليشيات قبيل اقتحامها والسيطرة عليها من قبل الجيش الوطني. وتخوض قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي في ثلاثة محاور من مشارف عبس جنوباً وأطراف مستبأ شرقا إلى غربي حرض شرقا.

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