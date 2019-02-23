فايز السراج يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

فايز السراج- أرشيفيةوكالات
وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج ، اليوم السبت ، إلى مدينة شرم الشيخ،للمشاركة في القمة العربية الأوروبية.
ومن المقرر أن تبدأ غدا الأحد فعاليات
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