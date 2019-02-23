فايز السراج يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

وكالات

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج ، اليوم السبت ، إلى مدينة شرم الشيخ،

للمشاركة في القمة العربية الأوروبية.ومن المقرر أن تبدأ غدا الأحد فعالياتأعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ والتي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" ؛ وذلك بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.