البشير يعين محمد طاهر إيلا رئيسًا لمجلس الوزراء

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أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسومًا جمهوريًا بتعيين الدكتور محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي بالبلاد.
وشغل إيلا منصب والي ولاية الجزيرة، قبل أن يصدر الرئيس السوداني مساء أمس الجمعة مراسيم جمهورية بحل الحكومتين المركزية والولائية.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر مساء الجمعة مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وإعفاء الولاة، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم.
وقرر البشير تكليف كل من الدكتور فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، وحامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس
وأصدر البشير مرسوما جمهوريا بتكليف كل من الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين واليا للخرطوم، والفريق أول ركن علي محمد سالم واليا للجزيرة، واللواء ركن الطيب المصباح واليا لنهر النيل، والفريق ركن محمد علي قرينات واليا لكسلا، واللواء ركن المرضي صديق المرضي واليا لشمال كردفان، واللواء ركن
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