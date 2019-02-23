البشير يعين محمد طاهر إيلا رئيسًا لمجلس الوزراء

عمر البشير

وكالات

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسومًا جمهوريًا بتعيين الدكتور محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي بالبلاد.

وشغل إيلا منصب والي ولاية الجزيرة، قبل أن يصدر الرئيس السوداني مساء أمس الجمعة مراسيم جمهورية بحل الحكومتين المركزية والولائية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر مساء الجمعة مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وإعفاء الولاة، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم.

وقرر البشير تكليف كل من الدكتور فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، وحامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس

الوزراء، والفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع، والدكتور الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، والدكتور محمد أحمد سالم وزيرا للعدل.وأصدر البشير مرسوما جمهوريا بتكليف كل من الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين واليا للخرطوم، والفريق أول ركن علي محمد سالم واليا للجزيرة، واللواء ركن الطيب المصباح واليا لنهر النيل، والفريق ركن محمد علي قرينات واليا لكسلا، واللواء ركن المرضي صديق المرضي واليا لشمال كردفان، واللواء ركنمصطفى محمد نور واليا للبحر الأحمر، والفريق ركن أحمد خميس بخيت واليا للنيل الأبيض، واللواء مهندس ركن عيسى عبد الله إدريس واليا لسنار، والفريق أول ركن يحي محمد خير واليا للنيل الأزرق، والفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد واليا للشمالية، واللواء ركن النعيم خطر مرسال واليا لشمال دارفور، والفريق ركن أحمد علي أبو شنب واليا لجنوب دارفور، والفريق ركن محمد منتي عنجر واليا لجنوب كردفان، واللواء ركن خالد نور الدائم واليا لوسط دارفور، والفريق أمن دخر الزمان عمر محمد واليا لغرب كردفان، والعميد أمن مبارك محمد شمت واليا للقضارف، واللواء ركن مهلب حسن أحمد واليا لغرب دارفور، واللواء ركن سليمان مختار حاج المكي واليا لشرق دارفور.