العاهل البحريني يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

وكالات

وصل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، اليوم السبت ، إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة العربية

الأوروبية ، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.وتستضيف مدينة شرم الشيخ، غدا الأحد، وعلى مدار يومين ، فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، وذلك بمشاركة خمسين دولة عربية وأوروبية.