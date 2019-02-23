البشير يعيّن وزير الدفاع نائبًا له

عمر البشير

وكالات

قرر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، تعيين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن البشير أصدر مرسوما رئاسيا بتعيين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للدفاع.

ونص مرسوم صادر عن الرئاسة السودانية "أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد

البشير، اليوم السبت، مرسومًا جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع".

وكان البشير أعلن مساء أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل

حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".

ومنذ الـ 19 من ديسمبر اندلعت تظاهرات حاشدة في السودان بسبب زيادة الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.