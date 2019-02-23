شاهد.. المحتجون يوثقون الثورة الجزائرية على فيسبوك

كتبت - نور إبراهيم:

شهدت الجزائر العديد من الاحتجاجات الواسعة، اعتراضا على ترشيح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واستكمل المتظاهرون مسيراتهم إلى اليوم السبت.

أدت التظاهرات إلى توقيف 41

شخصا خلال المسيرات، والتي شهدتها مناطق مختلفة، بحسب ما ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري.

قالت المديرية في بيان لها إن قوات الأمن اعتقلت الموقوفين بسبب الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم ملك الغير.

وثق مجموعة من الثوار الاحتجاجات من خلال نشر مجموعة من مقاطع الفيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".