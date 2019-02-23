بعد اختياره اللعب للمغرب..رونار يرحب بالإدريسي بين لاعبي الأسود

رحب هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، باللاعب أسامة بإدريسي، بعد اختياره رسمياً حمل قميص المنتخب الوطني المغرب، خلال لاستحقاقات الكروية المقبلة التي تنتظر النخبة الوطنية.

وأكد رونار في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “الانستغرام”، عشية اليوم السبت، أن المؤهلات التي يتوفر عليها المحترف بفريق أزد ألكمار ستكون بمثابة إضافة كبيرة للترسانة البشرية للمنتخب، المقبل على استحقاقات قارية هامة، وهي نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخباً في مصر.

وهنئ الناخب الوطني، اللاعب أسامة إدريسي على اختياره تمثيل المغرب، خصوصاً وأن اللاعب قد ترعرع في هولنداً، وسبق له اللعب بالفئات السنية الصغرى لمنتخب “الطواحين”، قبل أن تثير موهبته اهتمام رونار خلال جولة أوروبية سابقة.

وكان الإدريسي قد علق سابقاً على توصله بدعوة للعب للمغرب في مباراة الكاميرون بالتصفيات، ولقاء تونس الودي، أنه سيحل بالدارالبيضاء ليكتشف الأجواء رفقة باقي العناصر الكروية، لكنه لن يكون مؤهلاً للعب، حيث تابع اللقائين معاً بالمدرجات رفقة والده ووكيل أعماله، ليطلب بعدها مهلة للتفكير دامت لثلاثة أشهر قبل اختياره اللعب للمغرب.