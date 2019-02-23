تسريبات…أيفون المقبل سيظهر بثلاثة كاميرات وتكنولوجيا البعد الثالث

تأثرت أبل بالفعل بنتائج مبيعات جوالها أيفون، وربما وللمرة الأولى تواجه الشركة ضغوطا بضرورة إعادة الجاذبية إلى هاتفها الرائد.

قالت مجلة فوربس إن أبل بصدد تغيير تصميم أيفون مشيرة إلى أن “ستيف همرستوفر” المطلع على بواطن الأمور بالصناعة قد كشف عن أكبر تغيير في أيفون المنتظرفي 2019.

وأوضحت المجلة أن أبل تعمل على طرح جهاز جديد يعتمد على ثلاث كاميرات خلفية وأن خصائص الكاميرا ستكون مختلفة عن أي كاميرا هاتف أخرى.

وفي تشابه مع تسريب سابق لوكالة بلومبرج، قال موقع ديجيت دوت إن digit.in المرتبط بهمرستوفر إن أبل تعمل على تزويد الجوال الجديد بتكنولوجيا “كاميرا وقت الرحلة”ToF.

وأوضحت فوربس أن كاميرا ToF التي كشفت عنها سوني من قبل، ستمكن الجيل المقبل من أيفون من صنع خرائط تفصيلية بالبعد الثالث لأي شيء في نطاق خمسة أمتار.

وأشارت المجلة أن تداعيات التكنولوجيا الجديدة على الأمن وتطبيقات الواقع المعزز ستحدث تغييرات جذرية.

وقال همرستوفر إن ايفون القادم لا يزال في مرحلة الاختبار الهندسي وهو ما يعني أن التصميم لم يحسم بشكل نهائي بعد.