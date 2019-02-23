تقرير: 267 شهيدا منذ انطلاق مسيرات العودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد تقرير توثيقي صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن 267 فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة عند السياج الأمني مع قطاع غزة في 30 آذار/مارس 2018.

ووفقا للتقرير، فإن من بين الشهداء 11 شهيدا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم 3 أطفال، ومن بينهم 190 استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم 40 طفلا، وسيدتين، و8 من ذوي الإعاقة، و3 مسعفين، وصحافيين اثنين.

وأظهر التقرير، أن 14673 فلسطينيا أصيبوا، من بينهم 3128 طفلا، 653 سيدة، 171 مسعفا، و148 صحافي، ومن بين المصابين 7750 أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم 1433 طفلا، و151 سيدة.

وأوضح المركز في تقريره، أن قوات الاحتلال لا تزال تواصل استهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، للجمعة الـ 48 على التوالي، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات.

ولفت إلى أن الاحتلال لا زال يستهدف الطواقم الطبية والصحافيين، حيث استشهد، أمس الجمعة، الفتى يوسف سعيد حسين الداية (14 عاما)، وأصيب 137 مواطنا، من بينهم 18 طفلا، و8 نساء، وصحافي.

واستنكر المركز بشدة، استهداف الاحتلال للمشاركين في تلك المسيرات، ولاسيما الأطفال والنساء، وتكرار استهداف الطواقم الطبية والصحافيين، بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة، وتعمده إيقاع الأذى في المدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبين في بيانه أن استمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاهل انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شكلا عامل تشجيع لمواصلة أعمال القتل دون أي خشية من الملاحقة.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة والعمل الفوري على انهاء الحصانة التي تتمتع بها قوات وقادة الاحتلال، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.

وأكد على الضرورة الملحة لإنهاء حصار غزة، كونه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، وهو الذي يدفع إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان.