انت الان تتابع تفاصيل خبر البشير يبحث مع مبعوث أمير قطر العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 05:24 مساءً - بحث الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، مع مبعوث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، العلاقات العسكرية والدفاعية والمشروعات التنموية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة السودانية الخرطوم؛ حسب بيان لوزارة الدفاع القطرية، حضره عدد من قيادات القوات المسلحة للبلدين.

من جهتها أصدرت الرئاسة السودانية، بيانًا قالت فيه إن اللقاء تناول العلاقات المشتركة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته قال العطية، إن اللقاء تناول تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الدفاع والمشروعات التنموية المشتركة مؤكداً استمرار دعم بلاده لـ"وثيقة الدوحة"، واستعدادها للعمل مع الأطراف غير الموقعة لاستكمال عملية السلام في دارفور.

وفي وقت سابق أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على موقف بلاده "الثابت" في حرصها على وحدة السودان واستقراره.

ووصل المبعوث القطري، العاصمة الخرطوم، مساء الجمعة، في زيارة رسمية، غير محددة المدة، وذلك بالتزامن مع إصدار الرئيس السوداني سلسلة قرارت إقالة بحق الحكومة المركزية، وولاة الأقاليم إلى جانب فرض حالة الطورائ لمدة عام تنتهي بإقامة انتخابات رئاسية جديدة.

يشار إلى أن قطر رعت اتفاقية للسلام، في 14 يوليو 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

وتستثمر قطر بما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، وفقًا لبيانات سودانية رسمية.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور، غربي السودان.