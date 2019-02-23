انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان يدعو لتحويل إدلب السورية إلى منطقة آمنة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 05:24 مساءً - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجعل منطقة إدلب (شمالي سوريا) آمنة تماماً، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه يجري مباحثات مع روسيا وإيران في هذا الشأن، وقد قطع شوطاً هاماً.

وجاءت تصريحات أردوغان، اليوم السبت، في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا حيث قال: "نتمنى إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا بالتعاون مع حلفائنا، لكن في حال تعذر ذلك فإننا مصممون على إقامتها بإمكاناتنا الخاصة مهما كانت الأحوال والظروف".

ودعا إلى دعم جهود تركيا لإقامة منطقة آمنة شرق الفرات تتيح عودة ملايين السوريين لمنازلهم.

وأشار إلى أن "نصف مليون سوري على الأقل ينتظرون أن تحقق تركيا الأمن في منبح (شمالي سوريا) من أجل العودة إليها".

وتابع أردوغان: "أشقاؤنا السوريون مشتاقون إلى ديارهم ووطنهم، لذلك يريدون العودة في أقرب وقت".

وأشار إلى أن "المناطق الوحيدة التي عاد إليها اللاجئون السوريون هي تلك التي جعلتها تركيا مناطق آمنة مثل عفرين وجرابلس وإدلب، حيث رجع إليها 311 ألفاً من أشقائنا السوريين".

وشدد على أهمية المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، وقال: "نحن نريد تسريع عودة السوريين إلى ديارهم".

وسبق أن توقع أردوغان إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا في غضون بضعة أشهر، معتبراً أن بلاده هي القوة الوحيدة التي ستضمن أمن المنطقة.