معرض “الفهد.. روح وقيادة” يشارك الكويت احتفالاتها الوطنية بفعاليات خاصة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:01 مساءً, 23 فبراير 2019 م

الكويت - فهد المريخي

تنطلق بعد غد الاثنين 25 فبراير 2019 الفعاليات الخاصة لمعرض وتاريخ الملك فهد بنعبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” لمشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاته بالأعياد الوطنية،وذلك في ساحة العلم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال الأستاذ محمد سمان أن الفعالياتستستمر لمدة يومين من الساعة ٤ إلى ٨ مساءً، وتتضمن يوم الاثنين العرضة السعوديةوتوزيع الهدايا على الزوار بساحة العلم، فيما ستشارك فرقة كويتية بفعاليات يوم الثلاثاء26 فبراير إلى جانب فرقة العرضة السعودية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن يوم الأثنينسيشهد احتفاء اللجنة التنفيذية للمعرض بفريق التنظيم.

وبين أن المعرض سيستقبل زواره من الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ٢ مساءً ابتداءً من غدا(الأحد) ٢٤ فبراير وحتى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩، مشيرا إلى أن اللجنة العليا قررتتمديد المعرض حتى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩ لمشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاتهبالعيد الوطني وعيد التحرير.

يذكر أن معرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” نظم ندواتخاصة على مدى ٤ أيام للتعريف بالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولةالكويت ومتانتها حتى يومنا الحاضر، إضافة إلى الفن والثقافة.