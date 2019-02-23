خروج تظاهرات جديدة وسط الجزائر منددة بترشيح بوتفليقة

الخليج 365/ بغدادافادت وسائل اعلام، السبت، بخروج تظاهرات جديدة وسط الجزائر منددة بترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وذكرت قناة العربية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "المتظاهرين خرجوا، عصر اليوم، منددين بترشيح بوتلقية لولاية خامسة".

وخرج المئات من الجزائريين، امس الجمعة، في تظاهرة احتجاجاً على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

