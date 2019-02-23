خادم الحرمين يغادر السعودية للمشاركة في القمة العربية الأوروبية بمصر

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما يرأس خادم الحرمين وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين، في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، كل من الأميرعبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، و الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وعند باب الطائرة كان في وداع خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز



