شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تعيين وزير الدفاع نائباً للرئيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قالت الرئاسة السودانية اليوم (السبت)، إن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف عُين نائباً أول للرئيس مع احتفاظه بمنصبه.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أمس (الجمعة) حالة الطوارئ في البلاد لعام واحد، وعين حكومة مؤقتة، لكنه أبقى على وزراء الدفاع والخارجية والعدل.

وعلى صعيد ثان، رفض منظمو الحراك الاحتجاجي في السودان، إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ والتعديلات الحكومية، مؤكدين أنها لن تثنيهم عن الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه عن الحكم.

وقال تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات ويضمّ أحزاباً معارضة وتجمّع المهنيين السودانيين، في بيان إن «إعلان حالة الطوارئ يعكس حالة الهلع داخل النظام».

وأضاف «سنواصل التظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى نصل إلى هدفها في تنحي رأس النظام وتصفية مؤسسات النظام».