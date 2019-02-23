شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

أصدر القضاء المصري اليوم (السبت)، حكم الإعدام على راهبين قبطيين، وذلك بعد أن أدينا بقتل أسقف، في قضية هزت أقباط مصر في صيف 2018، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكان الأنبا أبيفانيوس (68 عاماً) يتولى دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون شمال غرب القاهرة. وعثر على جثته في يوليو 2018 في أحد أروقة الدير مع إصابات في الرأس، بحسب الكنيسة.

ووجهت التهمة إلى الراهب سابقاً أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري، بالاتفاق على قتل الأسقف إثر «خلافات» لم يتم توضيحها.