شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا: القوات الأمنية تفرق المتظاهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (أورينيا) أطلقت القوات الفنزويلية، اليوم (السبت)، الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية لتفريق حشد كان يطالب بعبور جسر أورينيا المؤدي إلى كولومبيا، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

أطلقت القوات الفنزويلية، اليوم (السبت)، الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية لتفريق حشد كان يطالب بعبور جسر أورينيا المؤدي إلى كولومبيا، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

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