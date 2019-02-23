البحرية البريطانية "تعتذر" لقائدها بعد "الإخفاق الكبير"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الصورة جرى تداولها على نطاق واسع

وتم تداول صورة دوق ساسيكس على نطاق واسع، مؤخرا، بعدما شوهد وهو يغلق باب السيارة خلال زيارة لقوات البحرية بمنطقة بيكلاي في إنجلترا، فيما يقتضي البروتوكول في العادة أن يقوم أشخاص مساعدون بهذا الأمر.

وقالت الوحدة الثانية والأربعون من القوات البحرية البريطانية في تغريدة "كنا نعتقد أن الزيارة قد جرت على ما يرام إلى أن اطلعنا على تقرير بشأن إخفاق كبير من جانبنا".

وأضافت "بوسعنا أن نعتذر لكم عن الخذلان، لأنه من حقكم أن تتوقعوا أداء المراسم على نحو أفضل في باب السيارة من قبل الوحدة البحرية".

ويرى متابعون أن الأمير هاري الذي يشغل منصب القائد العام للقوات البحرية، يسير على نهج زوجته ميغان ماركل في كسر بعض قواعد البروتوكول.

وأثنى الأمير هاري على القوات البحرية خلال الزيارة قائلا إنه محظوظ بالنظر إلى ارتدائه زيهم دون الخضوع للتدريبات الصارمة التي يحتاجها عملهم.