أ.ف.ب: قطار كوري شمالي يحتمل أنه يقل كيم جونغ أون وصل الى الصين

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية أن "قطاراً كورياً شمالياً يحتمل أنه يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل الى الصين عابراً الحدود بين البلدين".

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي في عاصمة فيتنام هانوي لقاء قمة، هو اللقاء الثاني من نوعه، حيث التقى الزعيمان في حزيران الماضي في سنغافورة.

وكانت هيئة "باو كوك تي" الإعلامية الناطقة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت عن أن "كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام في الأيام المقبلة".