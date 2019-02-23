جهانغيري: سنحبط مخططات اميركا الرامية لتأزيم أوضاع ايران

أكد نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري أنّ "مخططات الاميركيين الرامية لتأزيم البلاد ستحبط بفضل الاعتماد على جهود الكوادر والمختصين في الجامعات والمؤسسات العلمية".

وأوضح جهانغيري، في كلمته خلال مراسم الذكرى المئوية لتأسيس جامعة خوارزمي في طهران، أن "حوارات جرت مع العلماء والمسؤولين الجامعيين في البلاد لايجاد حلول للمشاكل الجارية وثمة حاجة الى المزيد من التعاون والتعاضد منهم"، مشيراً إلى أن "الحكومة تمد يدها الى الجامعيين في البلاد للاستفادة من أفكارهم بهدف معالجة المشاكل حيث ماتزال الجامعات والمدارس مصدر وثوق للشعب".

وشدد على ضرورة "إحداث تغييرات اسياسية في المؤسسات العلمية والتنفيذية في البلاد من أجل معالجة المشاكل القائمة على صعيدي التعليم والابحاث وهو ماتسطيع الجامعات تحقيقه".