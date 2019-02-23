أردوغان: لجعل منطقة إدلب آمنة تماما ونتباحث مع روسيا وإيران بهذا الشأن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا مهمة جدا حيث نريد تسريع عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن "الشعوب الأوروبية تعيش اليوم بأمن وسلام في بلدانها بفضل تضحيات تركيا وشعبها، ولكننا لسنا بصدد تقديم هذه التضحيات إلى الأبد".

وخلال احتفال لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مدينة قهرمان مرعش جنوب البلاد، لفت أردوغان إلى أن "المناطق الوحيدة التي عاد إليها اللاجئون السوريون هي تلك التي جعلتها تركيا مناطق آمنة مثل عفرين وجرابلس وإدلب، حيث رجع إليها 311 ألفًا من أشقائنا السوريين".

واعتبر أن "أشقاءنا السوريين مشتاقين إلى ديارهم ووطنهم، لذلك يريدون العودة في أقرب وقت"، داعياً "لجعل منطقة إدلب آمنة تماما، ونتباحث مع روسيا وإيران بهذا الشأن، وقد قطعنا شوطا هاما".

ورأى الرئيس التركي "أننا نتمنى إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا بالتعاون مع حلفائنا، لكن في حال تعذر ذلك فإننا مصممون على إقامتها بامكاناتنا الخاصة مهما كانت الأحوال والظروف"، مشيراً إلى أن "نصف مليون سوري على الأقل ينتظرون أن تحقق تركيا الأمن في منبح من أجل العودة إليها"، داعياً إلى "دعم جهود تركيا لإقامة منطقة آمنة شرق الفرات تتيح عودة ملايين السوريين لمنازلهم".