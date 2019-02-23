نجم: الصحافة تعيش اليوم مرحلة حساسة جدا

أكد المسؤول الإعلامي المركزي في حركة "أمل" رامي نجم أن "الصحافة تعيش اليوم مرحلة حساسة جدا، فالصحافة الورقية منها ما توقف ومنها ما انتقل من وسيط ورقي الى إلكتروني عدا عن الأزمات المتنقلة بين قناة تلفزيونية وأخرى"، معتبرا أن "الإنتشار السريع غير المنتظم للمواقع الإخبارية الإلكترونية يؤثر سلبا على المجتمع كما صحافة المواطن وشعار أن كل مواطن هو صحافي".

وخلال فطور على شرف الاعلاميين في قيادة الحركة في مدينة صور، لفت نجم إلى أن "الصحافي الإنسان هو في كثير من الأحيان مهان غير محمي مما يدفعه الى استرضاء السياسيين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال"، مشيراً إلى "أننا من دعاة حماية الصحافي وقضيته وسن القوانين التي تؤمن له كل المقومات لكي يكون حرا صادقا شفافا موضوعيا في عمله".