أبو سليمان نفى بشكل قاطع توكله عن باسيل: لم أوقع أي عقد يتعلق بمعمل دير عمار

ركّز وزير العمل كميل أبو سليمان، على أنّ "توضيحًا لما نشره أحد الإعلاميين بخصوص توكيلي المزعوم عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، انّني أنفي نفيًا قاطعًا أن أكون خلال ممارستي مهنة المحاماة لأكثر من 30 عامًّا، قد توكّلت عن باسيل أو عن أيّ شركة هو مساهم أو شريك فيها، وأنا بثقة أنّ لديه محامين يمثّلونه خير تمثيل".

وأكّد في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني لم أوقّع أيّ عقد يتعلّق بمعمل دير عمار، وأنّني من خلال تمثيلي لأحدى المؤسسات منذ أكثر من عشر سنوات، ساهمت في إيجاد حلّ للنزاع القائم بين الدولة اللبنانية والشركة اليونانية المولجة إنشاء معمل "دير عمار 2".

وأوضح أبو سليمان، أنّ "هذا النزاع موضوع تحكيم دولي ضدّ الدولة اللبنانية. وإذا نفّذ الحل قد يوفّر على الدولة دفع تعويضات باهظة ويسمح بإنشاء معمل "دير عمار 2" الّذي توقّف العمل فيه منذ أكثر من سنتين".

كما بيّن أنّ "فور تعييني وزيرًا في الحكومة اللبنانية، قدّمت استقالتي من ملف "دير عمار 2" وعلّقت عضويتي في نقابة المحامين في بيروت. وحرصًا على تطبيق أعلى درجات المناقبية، فقد طلبت من مكتب المحاماة الّذي كنت شريكًا فيه ويضمّ أكثر من ألف محام، أن يتخلّى أيضًا عن هذا الملف وتمّ استبداله بمكتب محاماة دولي آخر"، مشدّدًا على "أنّني أتمنّى على الجميع التأكّد من أيّ معلومة قبل نشرها".