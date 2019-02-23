الغريب: رفض البعض لعودة النازحين لبلادهم يتعلق بأسباب سياسية مجهولة

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "رفض البعض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم يتعلق بأسباب سياسية مجهولة"، مشيراً إلى أن "الجانب السوري أبدى استعداده لتقديم التسهيلات لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

وفيما يتعلق بالموقف الأميركي، أوضح الغريب "أنني أقول إن سوريا هي جارتنا، ودولة شقيقة وصديقة، كما تؤكد كل الاتفاقيات بين البلدين تميز العلاقات، كما أن المقاربة الآن لا تتعلق بالملف السياسي الشائك، وإنما تتعلق بملف النازحين في الداخل اللبناني، وفي هذا الملف يكون من الأولى والأجدر بنا أن نتحدث مع صاحب العلاقة مباشرة، بهدوء وموضوعية وشفافية للتفاهم حول كافة النقاط المتعلقة بالملف، وهذا ما فعلناه مع الجانب السوري".

ولفت إلى أن "لبنان يعاني من أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وأنه لا يمكن تحميل الأعباء التي يمر بها البلد للنازحين بشكل كامل، إلا أن هذا العامل يؤثر بشكل كبير في مجمل المشهد".