الدفاع المدني: إخماد حريق أتى على حافلة ركاب في اللبوة وآخر شبّ بأثاث قديم في أبلح

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا أتى على حافلة لنقل الركاب في اللبوة - بعلبك، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا أتى على أثاث قديم داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من مبنى قيد الإنشاء في أبلح - البقاع، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".