أبي اللمع: لماذا لا يعيد باسيل النازحين طالما أن أكثرية السلطة معه؟

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قال إنّ بعض اللبنانيين تأثُّرًا ببعض السفارات، لا يريدون عودة النازحين".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "إذا صحّ افتراضه، وهو غير صحيح على الإطلاق"، سائلًا: "لماذا لا يعيدهم طالما أنّ أكثرية السلطة معه؟ ولماذا لم ينظّم أساسًا عملية دخولهم إلى لبنان بين عامي 2011 و2016 عندما كان "حزب القوات اللبنانية" خارج السلطة وكان باسيل في صميم السلطة؟".
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