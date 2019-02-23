بري التقى مراد وتلقى دعوة للمشاركة بمؤتمر رؤساء البرلمانات الآسيوية والأوروبية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، الّذي لفت إلى "أنّني شكرت بري على ثقته، وأعربت عن تقديري العالي لدوره الوطني والبرلماني؛ وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة والوضع الحكومي".

من ثمّ، التقى سفير كازخستان في لبنان بالتباي عمروف، الّذي سلّمه دعوة من رئيس مجلس النواب في كازاخستان ورئيس الدوما في روسيا الإتحادية ورئيس مجلس النواب في كوريا الجنوبية، لزيارة استنا والمشاركة في المؤتمر بين رؤساء البرلمانات الآسيوية والأوروبية بعنوان "الحوار والثقة والشراكة"، الّذي ينعقد في أواخر أيلول 2019.

كما استقبل السفير عبدالله بو حبيب الّذي قدّم له كتابه "أميركا القيم والمصلحة - نصف قرن من السياسات الخارجية في الشرق الأوسط".