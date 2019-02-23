تطعيم ٩٧٣ ألف طفل في الدقهلية ضد مرض شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، اليوم السبت، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات في الفترة من 24 وحتى 27 من الشهر الجاري.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، أنه من المقرر تطعيم ٩٧٣ ألف طفل خلال 4 أيام، من خلال ٣٤٥٠ فريق مدرب على مستوى المحافظة في جميع المراكز والمدن والقرى.

وأضاف أن التطعيم يجري من خلال الفرق الثابتة في وحدات ومراكز الخدمات الصحية، والمتحركة من منزل إلى آخر لتطعيم الأطفال.