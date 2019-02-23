"تعليم القليوبية" تعتمد حركة تنقلات بين مديري الإدارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات التعليمية، لتنشيط العمل في الإدارات البالغ عددها 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، لسد العجز.

تضمنت الحركة أمر تكليف صبري عبد الشافي مدير عام إدارة القناطر الخيرية لإدارة بنها التعليمية، خلفًا لسيد عز العرب لبلوغه سن المعاش، كما جرى نقل خالد جرامون مدير إدارة العبور التعليمية لإدارة القناطر الخيرية.

كما ضمت الحركة تعيين ياسر سعيد عضو تنسيق المتابعة بالمديرية مديرًا عامًا لإدارة العبور التعليمية بناء على قرار لجنة اختيار القيادات بالمديرية.

وشملت الحركة نقل أشرف مصطفى وكيل إدارة كفر شكر إلى إدارة العبور، وهشام العتموني وكيل شرق شبرا إلى شبين القناطر، وهالة عاشور وكيل شبين إلى شرق شبرا، وإيمان محب من العبور إلى كفر شكر.

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