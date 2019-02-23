ختام ورشة العمل بتونس لسفراء المجلس الثقافي البريطاني بحضور 8 ممثلين لمصر

اختتم فعاليات اليوم الرابع لورشة العمل المقامة بتونس الخضراء لسفراء المجلس الثقافي البريطاني من الشرق الاوسط و شمال افريقيا، بحضور ٨ سفراء من مصر كممثلين لمدارس حكومية و خاصة و دولية،كذلك ممثلو وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني.

واستمرت ورشة العمل علي مدار الاربعة ايام، بحضور ٤٧ سفير للمجلس الثقافي البريطاني من مصر ،لبنان،المغرب، تونس، اليمن، العراق، فلسطين، الاردن.

كانت اهم فعاليات المؤتمر ، تدريب السفراء الجدد علي التعليم الدولي وتقييم ملفات جائزة المدرسة الدولية، ودمج اهداف التنمية المستدامة

للامم المتحدة ٢٠٣٠ في الانشطة التعليمية الدولية، والعمل علي مهارات التعليم الاساسية الداعمة للعملية التعليمية مع التركيز علي الطالب كمحور اصيل في العملية التعليمية.وقالت نسرين نور الدين سفيرة المجلس الثقافي البريطاني ومنسق الأنشطة واحد المكرمين، أن أهم الفاعليات في الورشة هو عرض و تبادل صندوق الثقافات من مدارس البلاد المشاركة ،مع عرض تراثي حضاري يعبر عن هذه الدول، بالإضافة إلى زيارة مدرسة أحد المدارسالمشاركة في الدولة المضيفة لمتابعة مخرجات التعليم الدولي علي طلاب المدرسة وتقديم العديد من الفقرات الفنية ثلاثية اللغات .

و ختام فعاليات الزيارة تتويج لنواتج التعلم التفاعلي علي مدار الايام الاربعة عاقبه حفل تسليم الجوائز بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم بتونس و مصر، و ممثلي السفارة البريطانية في تونس ،ومدير المجلس الثقافي البريطاني و لفيف من رجالات التعليم و الدولة.

واعربت نورالدين عن سعادتها بالمشاركة في التدريب مع مديري وممثلي المجلس الثقافي البريطاني بانجلترا ، الذي حازت مصر علي النصيب الاكبر من الاعجاب و الاشادة بالجهود المبذولة من قبل الطلاب في صياغة و ابداع الصناديق الثقافية الخاصة بتراث وحضارة الوطن.