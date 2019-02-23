كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديلي ميل": انشقاق جبل جليدي ضخم ينذر بكارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن علماء بيئة حذروا من قرب انشقاق جبل جليدي ضخم تعادل مساحته 30 ضعفا لمساحة منطقة “مانهاتن” في مدينة نيويورك.

وقالت الصحيفة إن مساحة الانشقاق بلغت 1700 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 5 مناطق من مدينة نيويورك مؤكدة أن هذا الانشقاق سيغير خارطة القطب الجنوبي، ولم يبين علماء البيئة الكيفية التي سيؤثر بها هذا التصدع الكبير على باقي الكميات الجليدية في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن تصدع الجرف الجليدي بقي في حالة من الاستقرار على مدى 35 عاما ليعاود التسارع مؤخرا بسرعة إلى 4 كيلومترات في العام الواحد.

والتقطت الأقمار صناعية صورا في أواخر يناير الماضي بينت انشقاق الجبل الجليدي ببطء عن جرفه في القطب الجنوبي.

