كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ظريف": لا نستبعد العمل العسكري ضد المسلحين في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إمكانية شن هجوم على الإرهابيين في محافظة إدلب السورية، حيث قال، إن كل الخيارات الأخرى لتأمين المنطقة قد أثبتت أنها غير مثمرة، وأن الجماعات المسلحة عززت مواقعها في المنطقة فقط.

وأضاف "ظريف"، في مقابلة مع صحيفة "بازلر تسايتونغ" السويسرية: "نحن نتحرك في هذا الاتجاه. لم نكن نرغب قط في عملية عسكرية في إدلب، ونحن نعمل على تجنبها، لأننا نعرف أن أي نوع من العمل العسكري في إدلب سيتحول إلى كارثة. ومع ذلك، فشلت مقاربات أخرى، في حين أن جبهة النصرة أصبحت تسيطر على المزيد من أراضي المنطقة".