كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 قتيلا وجريحا من ميليشيات الحوثي فى معارك مع قبائل يمنية بحجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، بسقوط 30 قتيلا وجريحا من ميليشيات الحوثي في معارك مع قبائل حجور اليمنية بمديرية قارة في محافظة حجة.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل.

كانت مصادر يمنية قد أعلنت، في وقت سابق، أن المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور امتدت خلال الساعات الماضية، ليل الجمعة، إلى مديريتي قارة وافلح الشام المجاورتين لمديرية كشر بمحافظة حجة، بعد أن فتحت الميليشيات خمسة محاور لمهاجمة المديرية.