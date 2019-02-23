كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 30 شخصا في حادث سير شمالي الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في حادث سير لشاحنة في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين.

وبحسب بيان الإدارة المحلية، "وقع الحادث صباح السبت عند حوالي الساعة 8:20 بالتوقيت المحلي، عندما وقع حادث لشاحنة كانت تنقل عمالا، ما أسفر عن مصرع 15 شخصا، وتوفي أحدهم في الطريق الى المستشفى، كما توفي 4 آخرين في المشفى".

وأشار البيان، إلى أن ما لا يقل عن 30 شخصا تعرضوا لإصابات مختلفة.