مؤثر .. تلميذة تفارق الحياة داخل حجرتها الدراسية أمام زملائها في إقليم تيزنيت

فارقت تلميذة أمس الجمعة، الحياة داخل حجرتها الدراسية بالمستوى الرابع ابتدائي، في مجموعة مدارس علال الفاسي، التابعة للجماعة الترابية أربعاء الساحل في إقليم تيزنيت، وذلك بعدما كانت تنجز إحدى التمارين التطبيقية على السبورة، قبل أن تسقط فجأة أمام أستاذها وزملائها في مشهد مؤثر وصادم.

وعلم “اليوم24″، أن التلميذة لفظت أنفاسها الأخيرة داخل الفصل الدراسي، بسبب صعوبات صحية كانت تعاني منها قيد حياتها.

وفور سقوط التلميذة، سارع الأستاذ إلى الإتصال بإدارة المؤسسة، هذه الأخيرة ربطت الاتصال بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية والسلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، والتي انتقلت إلى عين المكان بسرعة، ليتم فتح تحقيق في ظروف وفاة التلميذة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.