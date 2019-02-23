شكرا لقرائتكم خبر عن السلامة المهنية للصحفيين.. دورة تدريبية في المكلا للصحفيين والان مع التفاصيل

دشنت اليوم السبت في مدينة المكلا دورة تدريبية حول السلامة المهنية للصحفيين أثناء الحروب والصراعات ينظمها فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بحضرموت وشبوة والمهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتلقى المشاركون في الدورة البالغ عددهم 16 صحفيا من مؤسسات ووسائل إعلام مقروءة ومسموعة ومرئية رسمية وأهلية على مدي يومين معارف نظرية وتدريبات تطبيقية حول آليات وطرق الأمن الشخصي والسلامة المهنية والتخطيط السليم لإنجاز المهمة الاعلامية خلال الحروب والاضطربات بما يحافظ على سلامة الصحفيين.

بالاضافة إلى أن الدورة تقود بتزويد الصحفيين بمعلومات عن الإسعافات الأولية وتقييم الحالات المرضية وغيرها من الموضوعات المتصلة بالسلامة المهنية.