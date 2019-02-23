الان تتابع التحالف العربي يدعم هجوم قوات الحزام الأمني على قاعدة في مودية بمحافظة أبين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

هاجمت قوات الحزام الأمني، اليوم، القاعدة في مودية بمحافظة أبين اليمنية بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وسيطرت القوات قوات على معسكر القاعدة في وادي عمران في أبين اليمنية، باعتباره المقر الأكبر لتدريب عناصر القاعدة في اليمن.